Ο Ολλανδός πρωταθλητής μπορεί να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του εφόσον δεν εκπληρωθούν κάποιοι όροι μέχρι το καλοκαίρι.

Το ζήτημα παραμονής ή αποχώρησης του Μαξ Φερστάπεν από τη Red Bull Racing δεν έχει πάψει να είναι θέμα συζήτησης τους τελευταίους 12 μήνες στον κόσμο της Formula 1. Ο Ολλανδός μπορεί να έχει συμβόλαιο με την αυστριακή ομάδα έως το 2028, ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί η πρόωρη αποχώρηση από τους «ταύρους».

Τα πράγματα έγιναν πιο περίπλοκα όταν ο αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, παραδέχθηκε στο Formel1.de πως ο Φερστάπεν έχει όρους στο συμβόλαιό του που του επιτρέπουν να φύγει στο τέλος της χρονιάς.

