O Πρόεδρος της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, είχε συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης, Πιτονγκτάρν Σιναουάτ.

Στην... αναμονή βρίσκονται μία σειρά από χώρες που θέλουν να εισέλθουν στο καλεντάρι της Formula 1. Ανάμεσά τους και η Ταϊλάνδη, η οποία θέλει να φιλοξενήσει Grand Prix σε σιρκουί πόλης στην Μπανγκόκ από το 2028. Το πλάνο συζητήθηκε σε συνάντηση που είχε στο πρωθυπουργικό μέγαρο της Ταϊλάνδης η Πρωθυπουργός Πιτονγκτάρν Σιναουάτ, με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της F1. «Ανυπομονώ να συνεχίσουμε τις συνομιλίες μας το επόμενο διάστημα», δήλωσε ο Στέφανο Ντομενικάλι.

