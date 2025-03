H έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν της Formula 1 πλησιάζει και ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τους 5 πρωτοεμφανιζόμενους οδηγούς του grid.

Το φετινό grid της Formula 1 είναι πολύ διαφορετικό από αυτό του 2024. Συνολικά 8 ομάδες έκαναν τουλάχιστον μία αλλαγή στην οδηγική τους σύνθεση, ενώ οι μόνες που διατήρησαν το δίδυμό τους ήταν οι McLaren και Aston Martin.

Αρκετά από τα νέα πρόσωπα του φετινού grid είναι rookies. Συγκεκριμένα 5 οδηγοί θα αγωνιστούν είτε στην πρώτη τους χρονιά, είτε στην πρώτη πλήρη τους χρονιά στη Formula 1 και αναμένεται να εντυπωσιάσουν.

Οι rookies του 2025 είναι οι: Κίμι Αντονέλι με Mercedes-AMG F1, Τζακ Ντούχαν με Alpine, Όλιβερ Μπέρμαν με Haas, Ίσακ Χάτζαρ με Racing Bulls και Γκάμπριελ Μπορτολέτο με Sauber.

2025: The year of the Rookies



One quarter of the grid will be made up of newcomers this season - and they're all @Formula2 graduates as well 🤩#F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/6lfUY7slVE