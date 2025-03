Ο οδηγός της McLaren Racing σκέφτεται να ακολουθήσει τα χνάρια του Λιούις Χάμιλτον και να γίνει μελλοντικά κάτοικος Μαρανέλο.

Ο Λιούις Χάμιλτον πραγματοποίησε το πρώτο του Grand Prix ως οδηγός της Scuderia Ferrari στο Grand Prix Αυστραλίας, αν και το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο. Ο Βρετανός έκανε το μεγάλο βήμα και επέλεξε να γίνει κάτοικος Μαρανέλο αφήνοντας τη Mercedes-AMG F1 έπειτα από 12 χρόνια.

Ένας υπερασπιστής αυτής της κίνησης του Χάμιλτον είναι ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός, που νίκησε στο Άλμπερτ Παρκ, επικρότησε από την πρώτη στιγμή την κίνηση του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 να πάει στη Ferrari και πήρε έμπνευσή από αυτή. Μάλιστα, μιλώντας στο NBC News δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κάνει στο μέλλον μία ανάλογη κίνηση με αυτή του Χάμιλτον.

«Γνωρίζω ακριβώς την ομάδα στην οποία θα λάτρευα να πάω. Είναι η ομάδα που θα ήθελε ο οποιοδήποτε να είναι μέλος της κάποια στιγμή στην καριέρα του. Είμαι όμως πολύ χαρούμενος στη McLaren», είπε ο Βρετανός αφήνοντας υπόνοιες πως θα άφηνε τη McLaren μόνο για λογαριασμό της Ferrari.

Εξάλλου ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, Σεμπάστιαν Φέτελ, έχει πει την ατάκα που έχει μείνει στην ιστορία: «Όλοι είναι οπαδοί της Ferrari ακόμα κι αν δεν στηρίζουν τη Ferrari».

Felt cute, so posted x pic.twitter.com/jqXZH8ncA8

Στην εκπομπή “This Morning” του ITV ο Νόρις παραδέχθηκε πως θα έκανε ακριβώς τις ίδιες επιλογές με τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή: «Είναι πολύ ωραία ιστορία το ότι πήγε στη Ferrari μετά από όλα όσα έχει καταφέρει. Είναι πολύ κουλ. Αρκετός κόσμος είπε πως δεν ήταν σωστή επιλογή. Πιθανότατα θα έκανα την ίδια επιλογή αν ήμουν στη θέση του. Είναι φοβερό. Είναι μία φοβερή ιστορία για εκείνον. Θα πάει με έναν ανανεωμένο αέρα στη Ferrari και θέλει να δείξει σε όλους τον Λιούις Χάμιλτον τον οποίο μας έδειχνε για πολλά χρόνια. Θα περιμένουμε να τον δούμε».

Παρά την παραδοχή του ο νεαρός Βρετανός δεν πιστεύει πως θα αποχωρήσει σύντομα από το εργοστάσιο του Ουόκινγκ: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με το μέλλον μου στη McLaren. Η McLaren με έφερε στη Formula 1, έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου εδώ και θέλω να είμαι εδώ για πολλά χρόνια ακόμα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα μείνω με τα παπάγια χρώματα και θα παλεύω γι’ αυτήν την ομάδα».

Seeing the MCL39 on track 😍 pic.twitter.com/WToaiyNopU