Ο Αυστραλός οδηγός μίλησε για τη φημολογία σχετικά με την απομάκρυνσή του από τη θέση του στην Alpine ακόμη και πριν τον πρώτο αγώνα της σεζόν.

Η φετινή σεζόν της Formula 1 δεν έχει καλά-καλά ξεκινήσει, ωστόσο ήδη υπάρχουν φήμες περί αντικατάστασης οδηγού. Ο λόγος είναι για τον Τζακ Ντούχαν της Alpine, του οποίου η παρουσία στη γαλλική ομάδα θεωρείται αμφίβολη έπειτα από την υπογραφή του Φράνκο Κολαπίντο ως αναπληρωματικού οδηγού από τη Williams.

O Κολαπίντο εντυπωσίασε στους αγώνες τους οποίους αγωνίστηκε το 2024 ως αντικαταστάτης του Λόγκαν Σάρτζεντ στη Williams Racing. Το όνομά του ήταν ακόμη και στη λίστα της Red Bull Racing, ωστόσο η αυστριακή ομάδα δεν ολοκλήρωσε την απόκτησή του. Έτσι, ο Κολαπίντο έμεινε σε ρόλο αναπληρωματικού, ωστόσο η μετακίνησή του στην Alpine «φωνάζει» ως κίνηση για να επιστρέψει μόνιμα στο grid.

Στο περιθώριο της συνέντευξη Τύπου για το F1 75 στην O2 Arena του Λονδίνου, ο Ντούχαν ρωτήθηκε σχετικά με το αν η θέση του στην Alpine είναι ασφαλής. Ο Αυστραλός απάντησε: «Αυτό που μου έχουν πει είναι πως είναι ο αναπληρωματικός μας οδηγός. Όπως και να’ χει, είμαι ένας από τους 20 οδηγούς της Formula 1 του πλανήτη. Γνώριζα από τότε που έκανα go-karts, ήμουν στη Formula 3 ή στη Formula 2 πως θα έκανα τα πάντα για να βρεθώ στην F1 και θα θυσίαζα τα πάντα για αν το πετύχω. Ανεξάρτητα από το αν κάποιος που αποδίδει καλά είναι στην ομάδα σου ή όχι, πάντα έχεις πίεση στους ώμους σου. Είναι λογικό από τη στιγμή που βρίσκεσαι σε ένα τόσο αδίστακτο σπορ. Ανυπομονώ να νιώσω την πίεση, όπως και να είναι. Θέλω να απολαύσω τη σεζόν μου στη Formula 1».

