Η αυστριακή ομάδα φαίνεται πως άκουσε τον Μαξ Φερστάπεν και θα πραγματοποιήσει αλλαγές στην εμφάνιση του φετινού της μονοθεσίου.

Απομένουν λίγες ημέρες για να δούμε τους φετινούς χρωματισμούς των μονοθεσίων των ομάδων της Formula 1. H παρουσίασή τους θα γίνει στην εκδήλωση στην O2 Arena του Λονδίνου στις 18 Φεβρουαρίου. Προς ώρας είναι άγνωστο αν κάποια από τις 10 ομάδες θα έχει το πραγματικό μονοθέσιο του 2025 ή αν θα έχει κάποιο σασί επίδειξης με τα χρώματα της φετινής σεζόν.

Η Red Bull Racing με ανάρτησή της στα social media μας προϊδεάζει πως θα αγωνιστεί στο φετινό πρωτάθλημα με διαφορετικά χρώματα από αυτά που την έχουμε συνηθίσει. Ο οδηγός της και παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, εξέφρασε πρόσφατα την επιθυμία του για αλλαγή στην εμφάνιση του μονοθεσίου του και μάλλον η αυστριακή ομάδα τον άκουσε.

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στους λογαριασμούς της Red Bull Racing βλέπουμε μια ετικέτα με την ημερομηνία της εκδήλωσης στην O2 Arena. Στο βάθος βρίσκεται θαμπωμένο το μονοθέσιο των «ταύρων», με τα χρώματά του να θυμίζουν αυτά της AlphaTauri (νυν Racing Bulls) τα οποία είχε την τετραετία 2020-2023.

One week until that new car smell 😮‍💨#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/SGHjrqnyUu