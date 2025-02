Οι δύο πρωταθλητές της Formula 1 σκοπεύουν να πάρουν μέρος στον μεγαλύτερο αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ψάχνουν έναν τρίτο οδηγό.

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν έχει κρύψει πως τον ενδιαφέρουν άλλες μορφές αγώνων πέρα από τη Formula 1. O Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής βλέπει τον εαυτό του να παίρνει μέρος σε αγώνες αντοχής όταν αποσυρθεί από το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, κάτι που ενδεχομένως να μην είναι πολύ μακριά.

Ένας μεγάλος του στόχος είναι να αγωνιστεί στις 24 Ώρες Λε Μαν, τον μεγαλύτερο αγώνα στην ιστορία του motorsport, ο οποίος είναι στο αγωνιστικό πρόγραμμα του WEC. Μάλιστα έχει βρει ήδη τον έναν teammate, o οποίος δεν είναι άλλος από τον Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος έχει κερδίσει τον θρυλικό αγώνα με την Toyota.

Το αρχικό πλάνο του Φερστάπεν ήταν να πάρει μέρος με τον πατέρα του, Γιος, και τον Αλόνσο. Όμως όπως αποκάλυψε ο πατέρας του δεν είναι πλέον διατεθειμένος να αγωνιστεί στο Μαν: «Είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Γνωρίζουμε πως θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ο Γιος είναι ακόμα πολύ καλός οδηγός, αλλά δεν θέλει να ξανατρέξει στο Λε Μαν. Θα δούμε τι θα γίνει. Πολλά μπορούν να γίνουν. Υπάρχουν πολλοί καλοί οδηγοί για να επιλέξουμε. Έχω αρκετούς φίλους που τρέχουν σε αγώνες αντοχής, οπότε αυτό θα κάνει δύσκολη την επιλογή. Το πρόβλημα είναι πως στο Λε Μαν δεν υπάρχει όριο βάρους για οδηγό. Είμαι αρκετά βαρύς, οπότε πρέπει να βρω teamamates που δεν ζυγίζουν πολλά κιλά. Ο Φερνάντο είναι αρκετά ελαφρύς, οπότε πρέπει να βρούμε άλλον έναν».

Five reasons you NEED to follow WEC this year 👀⬇️



It’s going to be a huge season for the Championship with new manufacturers, a seriously competitive grid, and another calendar of epic races lined up.



So, tell us… who’s new to WEC and who’s been here for a while? 👀#WEC pic.twitter.com/svTlZhdlG7