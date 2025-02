Ο Ιταλός αναβάτης της ομάδας του Βαλεντίνο Ρόσι ήταν στην κορυφή των χρόνων στη δεύτερη ημέρα δοκιμών στην πίστα της Σεπάνγκ.

Δίχως τα προβλήματα και τους τραυματισμούς της πρώτης ημέρας συνεχίστηκε το πρώτο επίσημο τεστ του MotoGP για την αγωνιστική σεζόν του 2025 στην πίστα της Σεπάνγκ στη Μαλαισία. Συνολικά 22 αναβάτες πήραν μέρος στις 8 ώρες δοκιμών, με την απουσία του τραυματία παγκόσμιο πρωταθλητή, Χόρχε Μαρτίν να είναι αισθητή.

Ο ταχύτερος αναβάτης της ημέρας ήταν ο Φράνκο Μορμπιντέλι με την Ducati GP24 της VR46. O Ιταλός στον 18ο γύρο της ημέρας σημείωσε την καλύτερη επίδοση με το 1:57,210. Ο χρόνος του ήταν κατά 0,114 δλ ταχύτερος του Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, o οποίος υποχώρησε μία θέση από τη χθεσινή ημέρα.

