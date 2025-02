Ο Κινέζος οδηγός υπέγραψε συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα σε έναν διαφορετικό ρόλο από αυτόν που τον είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια στη Formula 1.

Η Scuderia Ferrari ενισχύει το έμψυχο δυναμικό της ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν της Formula 1. H ιταλική ομάδα ανακοίνωσε πως υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ζου Γκουανγιού ως αναπληρωματικό οδηγό για τη σεζόν του 2025.

Ο 25χρονος, o οποίος ήταν μέλος της Ακαδημίας της Ferrari από το 2015 έως το 2018, επιστρέφει στο Μαρανέλο και θα πλαισιώσει στο ρόλο του αναπληρωματικού οδηγού τον Αντόνιο Τζοβινάτσι. Ο Ιταλός δεν θα μπορεί να εκτελεί τα χρέη του αναπληρωματικού οδηγού για όλη τη σεζόν, μιας και έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις με τη Ferrari Hypercar στο WEC.

Ο Ζου αγωνίστηκε στη Formula 1 για τρία χρόνια με την ομάδα της Sauber. Το ντεμπούτο του το έκανε το 2022 όταν η ομάδα με έδρα το Χίνβιλ της Ελβετίας αγωνιζόταν με το όνομα Alfa Romeo.

