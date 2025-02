Στην αυστριακή ομάδα είναι δυσαρεστημένοι με τις ενέργειες της FIA, καθώς έχασε πολύ χρόνο στην εξέλιξη του μονοθεσίου της.

Οι εύκαμπτες αεροτομές στη Formula 1 είναι και πάλι αντικείμενο συζήτησης. Μπορεί η FIA μέσω του διευθυντή μονοθεσίων της, Νικόλα Τομπάζη, να είχε διαβεβαιώσει πως δεν θα αλλάξει τους κανονισμούς, η γνώμη της άλλαξε πριν την έναρξη της φετινής σεζόν.

Η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού απέστειλε τεχνική οδηγία στις 10 ομάδες πως τα τεστ ευκαμψίας θα γίνουν πιο αυστηρά από το Grand Prix Ισπανίας. Το όριο από 15 χιλιοστά θα μειωθεί στα 10 χιλιοστά στα στατικά τεστ κατά τη διάρκεια των τεχνικών ελέγχων από την FIA.

Όπως αναφέρει το Autoracer, η ομάδα που στο παρασκήνιο πίεσε την FIA ώστε να κάνει πιο αυστηρούς κανονισμούς ήταν η McLaren. H βρετανική ομάδα ήταν αυτή που δεχόταν πυρά το 2024 για τις εύκαμπτες εμπρός και πίσω αεροτομές της από βασικούς αντιπάλους όπως η Red Bull Racing και η Scuderia Ferrari.

🔍 Taking a closer look at front wing flexing on the top-3 teams. 📸: still from @F1 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/9xtcI0LMbZ

Η αυστριακή ομάδα πίεζε μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα την FIA ώστε να κάνει πιο αυστηρούς ελέγχους στα μονοθέσια, όμως κανένα δεν βρέθηκε εκτός κανονισμός.

Ο λόγος για τον οποίο η McLaren πίεσε για αλλαγές στους κανονισμούς για τις εύκαμπτες αεροτομές είναι απλός. Η ομάδα του Ουόκινγκ ενδεχομένως δεν έχει πλέον το πλεονέκτημα που είχε έναντι του ανταγωνισμού, καθώς οι αντίπαλοί της εξέλιξαν με τη σειρά τους τις πτέρυγές τους ώστε να κάμπτονται περισσότερο. Πρόκειται για μία τακτική που ακολουθούν εδώ και δεκαετίες ομάδες της Formula 1, να διαμαρτύρονται στην FIA όταν αντίπαλοί τους βρίσκουν «παράθυρα» στους κανονισμούς που οι ίδιοι εκμεταλλεύονται για καιρό.

Πίσω στο 2024 η Red Bull Racing είχε παραδεχθεί πως οι αντίπαλοί της όπως η McLaren είχαν εξελίξει καλύτερα από αυτή τις εύκαμπτες εμπρός αεροτομές. Αυτός ήταν ο κύριος λόγους που προσπάθησε να κάνει την FIA να παρέμβει, ιδίως μετά το Grand Prix Ιταλίας. Αυτό που προσπαθούν να πετύχουν οι ομάδες με τις εύκαμπτες εμπρός αεροτομές είναι η βελτιστοποίηση της ισορροπίας των μονοθεσίων σε όλων των ειδών στροφές και ως αποτέλεσμα το παράθυρο λειτουργίας τους μεγαλώνει.

Very interesting view of the workings of the McLaren rear wing.



It's almost like a small passive DRS, with how the rear plane flexes and opens up a gap to allow more air flow.



Pretty inventive solution.#F1 #Formula1 #AzerbaijanGPpic.twitter.com/s15s3mALXg