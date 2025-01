Το φετινό Grand Prix της Formula 1 στο Χανγκαρόρινγκ είναι προγραμματισμένο για τις 1-3 Αυγούστου.

Στη δεύτερη φάση των εργασιών ανακαίνισης βρίσκεται η πίστα του Χανγκαρόρινγκ, στα προάστια της Βουδαπέστης. Εκεί φιλοξενείται το Grand Prix Ουγγαρίας, το οποίο φέτος θα διεξαχθεί από την 1η έως τις 3 Αυγούστου. Η πρώτη φάση των εργασιών είχε ολοκληρωθεί πέρυσι την άνοιξη, πριν τον αγώνα του Ιουλίου, με ανακαίνιση των paddock και της ζώνης των θεατών πίσω από την κεντρική κερκίδα.

Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι διοργανωτές του αγώνα, η πίστα είναι πλέον ένα απέραντο εργοτάξιο, καθώς κατασκευάζονται νέες εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία των ομάδων αλλά και των χιλιάδων θεατών.

Στην ακόλουθη φωτογραφία απεικονίζεται το πώς ήταν, πώς είναι τώρα και πώς θα μεταμορφωθεί η πίστα του Χανγκαρόρινγκ.

