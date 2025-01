Έντονο δράμα επεφύλασσε η δέκατη ειδική του Ράλλυ Ντακάρ για το 2025 παρά το μικρό της μήκος, καθώς ο Χενκ Λάτεγκαν επέστρεψε στην κορυφή της γενικής κατάταξης.

Η Ford κατέκτησε την πρώτη της φετινή νίκη στο Ράλλυ Ντακάρ, καθώς ο Νάνι Ρόμα σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στη 10η Ειδική. Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε περάσματα από αμμόλοφους και την αφιλόξενη έρημο της Σαουδικής Αραβίας, με το μήκος της διαδρομής να είναι 120 χιλιόμετρα.

Ο Ρόμα πήρε την 1η θέση στη 10η Ειδική και άφησε πίσω του για 18 μόλις δευτερόλεπτα τον Λούκας Μοράες της Toyota. Έτσι πήρε την πρώτη του νίκη στο Ντακάρ μετά το 2015 και την πρώτη για το εργοστασιακό Ford Raptor. Στην 3η θέση βρέθηκε ο Μπράιαν Μπάραγκανθ της Century.

Στη Γενική Κατάταξη, ο Χενκ Λάτεγκαν της Toyota Gazoo Racing πέρασε στην 1η θέση, και πλέον έχει προβάδισμα 2 λεπτών και 27 δευτερολέπτων έναντι του Γιαζίντ Αλ Ρατζί της Overdrive Racing.

Duo start: one bike, one car.

Two machines, one goal: conquer the stage! 🏍️🚗💨 #Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/27xXfig35B