O οδηγός της Dacia σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στην 9η ειδική διαδρομή του Ράλλυ Ντακάρ. Νέος επικεφαλής της γενικής ο Αλ Ρατζί.

Η ιστορία έδωσε πίσω στον Νάσερ Αλ-Ατίγια αυτό που του χρωστούσε. Την περασμένη Πέμπτη ο οδηγός από το Κατάρ έχασε τη νίκη στην 5η ειδική διαδρομή του Ράλλυ Ντακάρ για μόλις ένα δευτερόλεπτο, μετά από ποινή 10 λεπτών που του επιβλήθηκε. Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου βρέθηκε στην κορυφή με το Dacia Sandrider και έγινε ο πρώτος οδηγός που κερδίζει ειδική του Ντακάρ για 18 συναπτά έτη!

Ο Αλ-Ατίγια βρίσκεται στην 4η θέση της γενικής κατάταξης, στα 25 λεπτά μακριά από την 1η θέση. Εκεί ανέβηκε ο Σαουδάραβας Γιαζίντ Αλ Ρατζί (Overdrive Racing), ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τα κλαταρίσματα που είχε ο Χενκ Λάτεγκαν. Ο Νοτιοαφρικανός οδηγός της Toyota Gazoo Racing είναι πλέον 7 λεπτά πίσω από την κορυφή.

Buckle up folks, here come the TOP MOMENTS from the ULTIMATE drivers on Stage 9️⃣🚘🌟



Presented by @catrionglobal #Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/Qa3YAJcmO2 — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2025

Στην 9η ειδική οι Γκάι Μπότεριλ - Ντένις Μέρφι (Toyota Gazoo Racing) είχαν ένα τρομακτικό ατύχημα με το αυτοκίνητο να κάνει τούμπες σε απόσταση 500 μέτρων! Ευτυχώς κανείς εκ των δύο δεν τραυματίστηκε, όμως η παρουσία τους στο φετινό Ράλλυ Ντακάρ έλαβε τέλος.

❌ Guy Botterill is out of the race.



After 272 km of today’s special, Guy and co-pilot Dennis Murphy suffered an accident.

The Toyota crew is okay, but they won’t continue towards Haradh. A tough blow for the South Africans, who’ve been battling for stage wins in recent days.… pic.twitter.com/HDmzQxaCjP

— DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2025

Στις μοτοσικλέτες νικητής της ειδικής ήταν ξανά ο Αργεντίνος Λουσιάνο Μπεναβίδες (Red Bull KTM Factory Racing), ο οποίος ανέβηκε στην 4η θέση της γενικής. Πάντα πρώτος γενικής είναι ο Αυστραλός Ντάνιελ Σάντερς (Red Bull KTM).

Nothing's gonna stop them! 🚀



Enjoy the TOP MOMENTS from the riders on Stage 9️⃣ with more breathtaking action on the dirt tracks 🏍



Presented by @catrionglobal #Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/6HQ2vsjt2N — DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2025

Photo Credits: Dacia