Οι φίλοι της Formula 1 πήραν μία γεύση από το τι να περιμένουν σχετικά με την εμφάνιση των μονοθεσίων της σεζόν του 2026.

Μπορεί να βρισκόμαστε δύο μήνες μακριά από την έναρξη της φετινής σεζόν ένα χρόνο μακριά από το ντεμπούτο της επόμενης γενιάς μονοθεσίων, ωστόσο οι ομάδες της Formula 1 έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για το 2026. Οι τεχνικοί κανονισμοί αλλάζουν πλήρως την επόμενη χρονιά, ενώ θα δούμε νέο σετ κανονισμών για τους κινητήρες και αυτό θα οδηγήσει στη δημιουργία πολύ διαφορετικών μονοθεσίων.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2025 οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να εξελίσσουν τα μονοθέσια του 2026 στις αεροδυναμικές σήραγγές τους και το CFD. Μέχρι και το τέλος του 2024 μπορούσαν μόνο να κάνουν έρευνα πάνω στα σετ κανονισμών του 2026, όχι όμως κανονική εξέλιξη στα μονοθέσια.

Κάθε ημέρα που περνάει οι ομάδες της Formula 1 ανακαλύπτουν νέες πτυχές στην εξέλιξη των μονοθεσίων του 2026, μιας και οι δυνατότητες εύρεσης απόδοσης είναι τεράστιες. Επιπλέον αναμένεται η σχεδιαστική φιλοσοφία να διαφέρει σημαντικά από ομάδα σε ομάδα, ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξει επίσης η αρχιτεκτονική των μονάδων ισχύος.

Μέχρι σήμερα έχουμε δει μόνο ψηφιακές φωτογραφίες της FIA για το πώς οραματίζεται την εμφάνιση των μονοθεσίων της επόμενης γενιάς. Τώρα, όμως έχουμε τη δυνατότητα να δούμε για πρώτη φορά μέρος μονοθεσίου επόμενης γενιάς.

Η Alpine F1 δημοσίευσε στους λογαριασμούς μία φωτογραφία με την εμπρός αεροτομή που είναι βασισμένη στους κανονισμούς του 2026. Πρόκειται για ένα πειραματικό σχέδιο, και πιθανότατα η πτέρυγα είναι τοποθετημένη σε μοντέλο που προορίζεται για δοκιμές στην αεροδυναμική σήραγγα.

We’ve been busy in the wind tunnel alright 😎



Last week, in accordance with FIA regulations, official Wind Tunnel testing of the 2026 BWT Alpine Formula One Team car (A526) began 💪 pic.twitter.com/MwgX0oMzCB