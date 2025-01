Δημοσιεύματα στην Αργεντινή αναφέρουν ότι ο Φράνκο Κολαπίντο θα πάρει τη θέση του Τζακ Ντούχαν στο μονοθέσιο της γαλλικής ομάδας.

Τα πάνω-κάτω στο grid της Formula 1 φέρνουν δημοσιεύματα στην Αργεντινή. Σύμφωνα με αυτά ο Φράνκο Κολαπίντο - που αγωνίστηκε το 2024 σε εννέα Grand Prix με τη Williams - έχει συμφωνήσει με την Alpine για να οδηγήσει για αυτήν τη φετινή σεζόν.

Η γαλλική ομάδα έχει ανακοινώσει ως δίδυμο για το 2025 τους Πιερ Γκασλί και Τζακ Ντούχαν, όμως σύμφωνα με τον Τύπο της πατρίδας του, ο 21 ετών Αργεντινός θα πάρει τη θέση του Αυστραλού.

A late driver market twist?



A deal to take Franco Colapinto to Alpine is imminent, a report in Argentina has claimed.https://t.co/e6aBROCX72 pic.twitter.com/mdjKMjotYX