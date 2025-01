O Σαουδάραβας Γιαζίντ Αλ Ρατζί κέρδισε την 4η ειδική διαδρομή του Ράλλυ Ντακάρ και μείωσε την απόσταση από τον πρωτοπόρο Χενκ Λάτεγκαν.

Νικητής στην 4η ειδική του Ράλλυ Ντακάρ αναδείχθηκε ο Σαουδάραβας Γιαζίντ Αλ Ρατζί (Overdrive Racing), μειώνοντας στα 7 λεπτά την απόσταση από τον πρωτοπόρο Χενκ Λάτεγκαν (Toyota Gazoo Racing). Τρίτος γενικής παραμένει ο Σουηδός Ματίας Έκστρομ με το Ford Raptor T1+ (στα 21 λεπτά και 40 δλ. από την κορυφή).

Good humour and great sportsmanship between @YazeedRacing 's Yazeed Al Rajhi and @mattiasekstroem after the special 🤝 #Dakar2025 pic.twitter.com/o5NQhBlQOu

Ανάμεσα σε αυτούς που αντιμετώπισαν προβλήματα και έχασαν πολύτιμο χρόνο ήταν ο Νάσερ Αλ Ατίγια (Dacia) και ο Τόμπι Πράις (Overdrive Racing).

Not the best day for @tobyprice87 and @Sundersam, with three punctures so far and now stopped at KM 317 for repairs ✋⏱ #Dakar2025 pic.twitter.com/UfMzsINwZi