Ο 22χρονος οδηγός της Toyota Gazoo Racing σταμάτησε να βοηθήσει συναθλήτριά του και οι αγωνοδίκες του χάρισαν 95 δευτερόλεπτα από το χρόνο του.

Με μία ανατροπή που όμως αποδεικνύει το «ευ αγωνίζεσθαι» στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ολοκληρώθηκε η πρώτη ειδική διαδρομή του Ράλλυ Ντακάρ 2025, μήκους 413 χιλιομέτρων. Αρχικά στην κορυφή της γενικής κατάταξης βρέθηκε ο Γάλλος Γκερλάν Σισερί με το MINI JCW της X-Raid, έχοντας διαφορά 50 δευτερολέπτων από τον Σεθ Κιντέρο της Toyota Gazoo Racing.

Οι αγωνοδίκες όμως αφαίρεσαν στη συνέχεια 95 δλ. από το χρόνο του 22χρονου Αμερικανού, καθώς αποδείχθηκε ότι σταμάτησε μέσα στην ειδική διαδρομή για να βοηθήσει την Ισπανίδα Λάια Σανθ, η οποία είχε ατύχημα.

#Dakar2025: Seth Quintero stopping to help Laia Sanz after her crash, for which Quintero got time removed from his Stage 1 result



📸 Petr Hauptmann pic.twitter.com/5J5QpykwsO — Justin Nguyen 🏈🏁 (@ZappaOMatic) January 4, 2025

Έτσι στα οριστικά αποτελέσματα ο Κιντέρο ανέβηκε στην πρώτη θέση με διαφορά 45 δλ. από τον Σισερί.

🎥 Celebration Time! 🏁 Seth and Dennis showed true sportsmanship today, stopping mid-stage to assist a fellow competitor who had crashed. The organizers returned the time they spent, placing the GR Hilux EVO crew at the top of the Stage 1 results! 🚗🔥



Congratulations to Seth… pic.twitter.com/Dlqct4u6qD — TOYOTA GAZOO Racing World Rally-Raid & Dakar Team (@TGR_W2RC) January 4, 2025

Στις μοτοσικλέτες προηγείται ο Αυστραλός Ντάνιελ Σάντερς (Red Bull KTM Factory Racing), στην κατηγορία Challenger το ζεύγος Νικολάς Καβιλιάσο - Βαλεντίνα Περτεγκαρίνι από την Αργεντινή (BBR Motorsport), στα SSV ο Γάλλος Ζαβιέ ντε Σουλτρέ (Polaris, Sebastien Loeb Racing) και στα φορτηγά ο Ολλανδός Μάρτιν Φαν ντεν Μπρινκ (Eurol Rally Sport).

Πολλά ήταν τα περιστατικά με προβλήματα στην πλοήγηση των αγωνιζομένων, όπως αποδεικνύει χαρακτηριστικά το ακόλουθο βίντεο.

Το Ράλλυ Ντακάρ συνεχίζεται με την μαραθώνια 48ωρη ειδική διαδρομή Κυριακής-Δευτέρας, μήκους 947 χιλιομέτρων!

Photo Credits: Toyota Gazoo Racing