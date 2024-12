Ο μελλοντικός οδηγός της Red Bull Racing πιστεύει πως ένας συγκεκριμένος οδηγός αξίζει και με το παραπάνω να βρίσκεται στη Formula 1.

Μπορεί να μην έχει κάνει μια ολόκληρη σεζόν στη Formula 1, ωστόσο ο Λίαμ Λόσον θα αγωνίζεται από το 2025 για λογαριασμό της Red Bull Racing. O Νεοζηλανδός ήταν αυτός που πήρε την προαγωγή από την RB στη μεγάλη ομάδα έναντι του Γιούκι Τσουνόντα και θα αντικαταστήσει τον Σέρχιο Πέρεζ.

Μπορεί να βρίσκεται λίγο καιρό στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, όμως ο 22χρονος δεν διστάζει να κρύψει τα λόγια του και πάντα λέει την άποψή του. Μιλώντας στη Marca ο Λόσον ήταν απορημένος και απογοητευμένος που ένας οδηγός με τον οποίο έχει μοιραστεί στην ίδια πίστα δεν βρίσκεται στο grid της Formula 1.

«Είναι αδιανόητο πως ο Ντρούγκοβιτς δεν βρίσκεται στη Formula 1. Εάν κάποιος αξίζει μια θέση στο σπορ, αυτός είναι ο Ντρούγκοβιτς. Ήταν ταχύτερος πέρυσι στο FP1 του Άμπου Ντάμπι από τον Λανς Στρολ, πήρε την 3η θέση στην κατάταξη. Το 2024 ήταν ταχύτερος και από τον Φερνάντο Αλόνσο στις δοκιμές», δήλωσε.

H επιλογή του να αναφέρει τον Φερνάντο Αλόνσο ενδεχομένως δεν ήταν τυχαία. Ο Λόσον είχε κόντρα με τον Ισπανό της Aston Martin λόγω μιας μάχης που είχαν δώσει στον αγώνα του Όστιν στο Τέξας, με τον Νεοζηλανδό να βγαίνει νικητής.

