Στη γερμανική ομάδα πιστεύουν πως δίχως τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή δεν θα είχαν σημειώσει τις επιτυχίες των τελευταίων 10 ετών στη Formula 1.

Έπειτα από 12 χρόνια ο Λιούις Χάμιλτον αποχαιρέτησε τη Mercedes-AMG κλείνοντας έτσι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα του. Ο Βρετανός κατέκτησε τα πάντα με την ομάδα του Μπράκλεϊ και πλέον «ετοιμάζει βαλίτσες» για Μαρανέλο ώστε να γίνει οδηγός της Scuderia Ferrari.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής άφησε ιστορία οδηγώντας για τα «ασημί βέλη» και η συνεισφορά του θα μείνει αξέχαστη όσα χρόνια κι αν περάσουν. Ο άνθρωπος της Mercedes που έζησε τον Χάμιλτον από την πρώτη μέρα στη γερμανική ομάδα ήταν ο επικεφαλής μηχανολογίας πίστας, Άντριου Σόβλιν. Ο Βρετανός μιλώντας στο autoracer.it αναφέρθηκε στο πώς κάθε χρόνο ο Χάμιλτον κατάφερνε να ανεβαίνει επίπεδο οδηγικά.

#F1 – "I have created a life and a legacy." For nearly two decades, @LewisHamilton has redefined motorsport with @MercedesAMGF1 like no one else. Join us as we celebrate this incredible partnership and the unforgettable moments we've created together.



What are your favourite… pic.twitter.com/dRdO5ysfjJ