Στη βρετανική ομάδα της Formula 1 πιστεύουν πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στη δυναμική των δύο οδηγών τους.

To 2024 αποδείχθηκε μια πολύ δύσκολη σεζόν για την Aston Martin. Μπορεί το ξεκίνημα να ήταν ενθαρρυντικό, ωστόσο η συνέχεια ήταν κάτι παραπάνω από απογοητευτική. Καμία αναβάθμιση δεν έκανε ταχύτερη την AMR24 και τα αποτελέσματα μέχρι το τέλος της σεζόν ήταν απογοητευτικά.

Ενδεικτικό της κακής αγωνιστικής κατάστασης ήταν η συγκομιδή μόλις 23 βαθμών μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, ενώ την ίδια στιγμή η Alpine συγκέντρωσε 55 βαθμούς στο πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1.

Παρά την απογοητευτική – όπως εξελίχθηκε – χρονιά για την Aston Martin, ο επικεφαλής της, Μάικ Κρακ, πιστεύει πως η ταχύτητα που έδειξαν οι δύο οδηγοί του ήταν σε παραπλήσια επίπεδα: «Το μονοθέσιο είναι πολύ δύσκολο στην οδήγηση. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εάν δεν είχε κολλήσει το κολωνάκι κάτω από το μονοθέσιο του Λιούις Χάμιλτον στις κατατακτήριες του Άμπου Ντάμπι, τότε θα είχε αποκλειστεί από το Q1 o Αλόνσο. Μερικές φορές οι μικρές διαφορές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Με χρησιμοποιημένα ελαστικά ο Λανς ήταν ταχύτερος από τον Αλόνσο στον δεύτερο τομέα. Μερικές φορές βρισκόμαστε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή. Σε γενικές γραμμές από πλευράς ταχύτητας οι δύο οδηγοί μας δεν έχουν μεγάλες διαφορές».

