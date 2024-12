Ο πρώην ιδιοκτήτης ομάδας στη Formula 1 έκανε αποκαλύψεις σχετικά με το τι συνέβη εντός της αυστριακής ομάδας κατά τη διάρκεια του 2024.

H Red Bull Racing κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών όμως έγινε η πρώτη ομάδα μετά το 1983 και την Brabham που αν και είχε στις τάξεις της τον πρωταθλητή οδηγό τερμάτισε στην 3η θέση των κατασκευαστών. Ο κύριος λόγος που δεν κατάφερε να κάνει το double ήταν οι εμφανίσεις του Σέρχιο Πέρεζ. Από το 2023 η απόδοση του Μεξικανού είχε αρχίσει να πέφτει σημαντικά και φέτος «ξεχείλισε το ποτήρι».

Παρά τα κακά του αποτελέσματα, η Red Bull Racing του προσέφερε νέο συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας δύο ετών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ακόμη και μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου η θέση του 34χρονου ήταν σε διαρκή κίνδυνο. Αρκετά ονόματα συνδέθηκαν με τη δεύτερη θέση στους «ταύρους» για το 2025. Ένα από αυτά ήταν του Κάρλος Σάινθ, ο οποίος αποχώρησε από τη Scuderia Ferrari, καθώς τη θέση του θα πάρει ο Λιούις Χάμιλτον.

Παρά το γεγονός πως ο Σάινθ θεωρείται ένας πολύ γρήγορος και αξιόπιστος οδηγός και ήταν διαθέσιμος από το ξεκίνημα της σεζόν, η Red Bull δεν κινήθηκε για την απόκτησή του. Το λόγο τον γνωρίζει καλά ο Έντι Τζόρνταν, ο οποίος στο podcast “Formula for Success” αποκάλυψε πως ο Φερστάπεν ήταν αυτός που δεν ήθελε για teammate τον Ισπανό.

«Ντρέπομαι για τον Πέρεζ γιατί τον συμπαθώ πολύ. Είναι ένας τρομερός τύπος να κάνεις παρέα. Αλλά μου λέτε πως παλεύει για μία θέση στην ομάδα για την επόμενη χρονιά; Θα έλεγα πως δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, όμως ρίχνω ευθύνες στη Red Bull και στον Μαξ Φερστάπεν. Γνωρίζω πως ο Μαξ πίεσε τον Κρίστιαν. Δεν ήθελε τον Κάρλος Σάινθ στο άλλο μονοθέσιο. Ήθελε τον Τσέκο στο άλλο μονοθέσιο γιατί γνωρίζει πως μπορεί να τον κερδίσει. Φυσικά και αυτό θα το αρνηθούν, αλλά πιστεύω πως ήταν πιο εύκολο να κρατήσουν τον Πέρεζ παρά να εξετάσουν κάποια άλλη, καλύτερη επιλογή που θα τους έφερνε το πρωτάθλημα κατασκευαστών την επόμενη χρονιά», ανέφερε ο Ιρλανδός.

