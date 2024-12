Ο Πρόεδρος της Ρουάντα ανακοίνωσε την υποβολή αιτήματος για διεξαγωγή Grand Prix της Formula 1 στη χώρα του.

Με την απονομή των βραβείων στους πρωταθλητές του 2024 ολοκληρώθηκε το gala της FIA στη Ρουάντα. Η χώρα της κεντρικής Αφρικής φιλοξένησε επίσης τη γενική συνέλευση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου. Εκεί ο Πρόεδρος της Ρουάντα, Πολ Καγκάμε, ανακοίνωσε επίσημα την υποβολή αιτήματος για τη φιλοξενία Grand Prix της Formula 1 σε μόνιμη βάση.

“I am happy to formally announce that Rwanda is bidding to bring the thrill of racing back to Africa, by hosting a Formula 1 Grand Prix.” President Kagame | Opening of FIA General Assemblies pic.twitter.com/LYznVhYArf

Τo σχέδιο προβλέπει η πίστα να φτιαχτεί δίπλα στο υπό κατασκευή νέο διεθνές αεροδρόμιο της Ρουάντα, στην πόλη Μπουγκερέσα που απέχει περίπου 40 χλμ. από την πρωτεύουσα Κιγκάλι.

Rwanda in conjunction with Qatar Airways is currently undertaking the construction of Bugesera International Airport 40Km from Kigali.



The new facility will be capable of handling 8 million passengers a year.



The move is set to offer access to 65 locations around the world as… pic.twitter.com/H4cnQbIEPO