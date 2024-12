Στο gala της FIA που διεξήχθη στη Ρουάντα, οι οδηγοί και τα στελέχη της McLaren Racing παρέλαβαν το πολυπόθητο τρόπαιο.

Πέρασαν 26 χρόνια από την προηγούμενη φορά (1998) που η McLaren αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στη Formula 1. Στο ετήσιο gala της FIA, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Κιγκάλι της Ρουάντα, οι οδηγοί και τα στελέχη της βρετανικής ομάδας παρέλαβαν το τρόπαιο του πρωταθλητή.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, η χαρά του CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν και του επικεφαλής της ομάδας στην F1, Αντρέα Στέλα, ήταν απερίγραπτη.

Την απονομή του τροπαίου έκανε ο Πρόεδρος της Ρουάντα, Πολ Καγκάμε. Η χώρα της ανατολικής κεντρικής Αφρικής θέλει να φιλοξενήσει Grand Prix της Formula 1 και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου.

After 26 years, McLaren ended their title drought by clinching the 2024 Formula One Constructors' Championship triumphing in a fiercely contested battle and showcasing exceptional teamwork alongside the strategic development of their MCL38 throughout the season.#FIAAwards2024… pic.twitter.com/WL6VpGfUIv