Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG F1 έκανε έναν ασυνήθιστο ισχυρισμό για τους μηχανικούς της Red Bull Racing και τη συμπεριφορά του Μαξ Φερστάπεν.

Μετά το Grand Prix Κατάρ μία νέα κόντρα ξέσπασε στη Formula 1 ανάμεσα στους Τζορτζ Ράσελ και Μαξ Φερστάπεν. Όλα ξεκίνησαν από την ποινή που δέχθηκε ο Ολλανδός μετά της κατατακτήριες δοκιμές στη Λουσέιλ, καθώς όπως ισχυρίστηκε ο Βρετανός έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του ώστε να τιμωρηθεί και να χάσει την pole position.

Οι δύο οδηγοί τις επόμενες ημέρες «έριξαν» τα βέλη τους ο ένας στον άλλο με απανωτές δηλώσεις γεμάτες… δηλητήριο. Στο περιθώριο του Grand Prix Άμπου Ντάμπι ο Φερστάπεν αποκάλεσε ψεύτη και λούζερ τον Ράσελ, με τον οδηγό της Mercedes να απαντά στον πρωταθλητή του 2024.

Even with a busy schedule you can still keep an eye on your prized possessions when you're away 👀



Discover Hue Security Cameras and protect what you love 🛡👇#SignifyxMercedesAMGPetronasF1Team #DrivenByResponsibleInnovation