Ο πρώην οδηγός της Formula 1 πιστεύει πως ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής δεν θα μείνει για πολλά ακόμη χρόνια στους «ταύρους».

Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν της Formula 1 πολλά δημοσιεύματα ήθελαν τον Μαξ Φερστάπεν να εξετάζει σοβαρά το σενάριο να αποχωρήσει από τη Red Bull Racing. O κύριος λόγος ήταν η κακή απόδοση της RB20 κατά τη διάρκεια της σεζόν, μιας και οι αντίπαλοι της αυστριακής ομάδας την ξεπέρασαν στον τομέα των αναβαθμίσεων.

Το συμβόλαιο του Φερστάπεν με τη Red Bull έχει διάρκεια μέχρι το 2028. Ο ίδιος δεν γνωρίζει εάν θα συνεχίσει να αγωνίζεται μετά από εκείνη τη σεζόν, ενώ αρκετοί πιστεύουν πως δεν θα τελειώσει την καριέρα του με την ομάδα του Μίλτον Κινς.

Getting the whole Campus together for one more Team photo in 2024 💙🏠 pic.twitter.com/csPobGw2nR