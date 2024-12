Το κόστος συμμετοχής της βρετανικής ομάδας στη Formula 1 εκτοξεύθηκε έπειτα από την κατάκτηση του τίτλου στους κατασκευαστές.

Οι ομάδες της Formula 1 για να μπορέσουν να πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν πρέπει να καταβάλουν ένα παράβολο συμμετοχής προς την FIA. Όπως ορίζουν οι κανονισμοί κάθε ομάδα πρέπει να πληρώσει το βασικό κόστος το οποίο ανέρχεται στις 680.203 δολάρια.

Ο λογαριασμός δεν σταματάει μόνο εκεί. Κάθε βαθμός που σκοράρει μία ομάδα κοστίζει 6.799 δολάρια, όχι όμως για την πρωταθλήτρια, καθώς ο κάθε βαθμός κοστίζει 8.161 δολάρια. Η McLaren σκόραρε φέτος 666 βαθμούς και αυτό σημαίνει πως το παράβολο συμμετοχής της στο πρωτάθλημα του 2025 ανέρχεται στα 6.115.429 δολάρια. Πρόκειται για αύξηση 3.471.942 δολαρίων σε σύγκριση με το ποσό που πλήρωσε για το φετινό πρωτάθλημα.

