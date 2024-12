Η θητεία του Ισπανού οδηγού με τη Williams ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς έφερε τη βρετανική ομάδα στην κορυφή των χρόνων στις δοκιμές του Άμπου Ντάμπι.

Ο αγώνας της Κυριακής στη Γιας Μαρίνα ήταν ο τελευταίος του Κάρλος Σάινθ με τη Scuderia Ferrari στη Formula 1. O Ισπανός άφησε την ιταλική ομάδα και μετακόμισε στη Williams, με την οποία έχει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Την Τρίτη 10/12 πραγματοποιήθηκε στην πίστα του Άμπου Ντάμπι το καθιερωμένο τεστ στο οποίο παίρνουν μέρος μόνιμοι και νέοι οδηγοί. Στο πρωινό σκέλος των δοκιμών ο Σάινθ σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στο 1:24,435 και ξεπέρασε τον τέως teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:24,561. Στην 3η θέση ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren με το 1:24,678 ενώ 4ος ήταν ο Τζακ Ντουχαν της Alpine με το 1:24,730. Αυτοί ήταν οι μοναδικοί οδηγοί που έπεσαν κάτω από το φράγμα του 1 λεπτού και 25 δευτερολέπτων.

