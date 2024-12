Ο Ισπανός έδωσε την τελευταία του συνέντευξη ως οδηγός της ιταλικής ομάδας και δεν πρόκειται να την ξεχάσει ποτέ.

Με τη 2η θέση στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι, ο Κάρλος Σάινθ πραγματοποίησε τον τελευταίο του αγώνα ως οδηγός της Scuderia Ferrari. O Ισπανός δίχως να κάνει λάθος δεν απείλησε τον νικητή Λάντο Νόρις αλλά ούτε απειλήθηκε για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα.

Ο Ισπανός δεν θα φύγει ως πρωταθλητής από τη Ferrari, κάτι το οποίο παραδέχθηκε πως του άφησε μια γλυκόπικρη γεύση μετά τον τερματισμό: «Έχω μια γλυκόπικρη αίσθηση μπορώ να πω. Η 2η θέση ήταν το μέγιστο που μπορούσαμε με δεδομένο το ρυθμό του Λάντο και της McLaren. Έδωσα τα πάντα, ειδικά στο πρώτο μέρος του αγώνα. Απλά δεν μπορούσα να μείνω κοντά του. Όταν έβαλα τα σκληρά ελαστικά ήταν ένα με δύο δέκατα του δευτερολέπτου ταχύτερος. Συγχαρητήρια στη McLaren, άξιζαν το πρωτάθλημα. Ήταν φοβεροί στο τελευταίο μέρος της σεζόν. Ως Ferrari πρέπει να είμαστε περήφανοι για τη σεζόν μας. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και σίγουρα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και ελπίζω να είμαι ξανά στο βάθρο».

