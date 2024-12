F1 - Ποινή τριών θέσεων στον Χούλκενμπεργκ για τον αγώνα του Άμπου Ντάμπι

O Γερμανός οδηγός της Haas F1 δέχτηκε ποινή γιατί προσπέρασε στο pit lane της Γιας Μαρίνα.

Από την 7η θέση θα εκκινήσει τελικά ο Νίκο Χούλκενμπεργκ στο τελευταίο Grand Prix της σεζόν. Ο Γερμανός δέχτηκε ποινή 3 θέσεων από τους αγωνοδίκες στο Άμπου Ντάμπι, καθώς προσπέρασε δύο μονοθέσια μέσα στο pit lane, κατά τις κατατακτήριες δοκιμές.

After qualifying an incredible P4, Nico has been handed a three-place grid penalty for tomorrow’s #AbuDhabiGP 🇦🇪#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/h5TsBmiHfv