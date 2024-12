H McLaren έκανε το αποφασιστικό βήμα για το πρωτάθλημα των κατασκευαστών, με τους Νόρις και Πιάστρι να κάνουν το 1-2 στις κατατακτήριες του Άμπου Ντάμπι.

Η 9η pole του Λάντο Νόρις στην καριέρα του στη Formula 1 είναι και η πιο σημαντική, καθώς φέρνει την McLaren Racing πολύ κοντά στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Στην τελευταίο του προσπάθεια στο Q3 του Grand Prix Άμπου Ντάμπι ο Βρετανός σημείωσε χρόνο 1:22.595, που ήταν κατά 2 δέκατα του δλ. καλύτερος του Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός συμπλήρωσε το 1-2 για την McLaren στη Γιας Μαρίνα.

«Είναι μία τέλεια ημέρα για μας. Πιθανόν λίγο πιο δύσκολη απ' ό,τι περιμέναμε, ήμασταν πολύ γρήγοροι χθες και σήμερα. Είμαστε ικανοποιημένοι με το 1-2, αλλά ήρθε λίγο πιο δύσκολα από όσο θα θέλαμε. Ο τελευταίος μου γύρος ήταν καλός και ολοκληρώσαμε θετικά την μέρα», δήλωσε αμέσως μετά ο Νόρις.

Σχετικά με το βαθμολογικό προβάδισμα που έχει η McLaren έναντι της Ferrari και το πώς θα προσεγγίσει τον αγώνα, ο Νόρις απάντησε: «Πρέπει να κερδίσουμε τη Ferrari, αυτός είναι ο στόχος. Θέλουμε να το κάνουμε με στιλ και να κερδίσουμε. Θέλω να κερδίσω. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Να έχουμε κάτω το κεφάλι και να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι. Στο πίσω μέρος του μυαλό μας βρίσκεται ο μεγάλος στόχος. Η ομάδα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους».

