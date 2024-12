Μπάχαλο από το πρωί στην Γιας Μαρίνα του Άμπου Ντάμπι, καθώς οι διοργανωτές του Grand Prix της Formula 1 δεν αφήνουν τους θεατές να εισέλθουν στην πίστα.

To Grand Prix Άμπου Ντάμπι δεν άρχισε με τις καλύτερες συνθήκες. Σε κάθε αγώνα της Formula 1 η Πέμπτη είναι αφιερωμένη στις συνεντεύξεις Τύπου των οδηγών αλλά και σε δραστηριότητες για τους θεατές, καθώς δεν υπάρχει δράση στην πίστα.

Στη Γιας Μαρίνα υπήρξε από το πρωί «οργανωτικό φιάσκο», καθώς αν και το πρόγραμμα περιλάμβανε το pit lane walk (δηλαδή την ελεύθερη είσοδο του κοινού στo χώρο μπροστά από τα γκαράζ των ομάδων) εκατοντάδες θεατές έμειναν εκτός πίστας αν και είχαν εισιτήριο στα χέρια τους.

Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι πουλήθηκε υπερβολικός αριθμός εισιτηρίων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι διοργανωτές να εξυπηρετήσουν όλους τους θεατές.

@abudhabigp treating people like kettle , people trying to get into pit lane walks rejected because too many tickets were sold. Hundred people left having paid for nothing. #AbuDhabiGP pic.twitter.com/bHFq1xpZ8D