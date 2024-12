Η Formula 1 συνεχίζει στην αγωνιστική δράση αυτό το τριήμερο, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται το Άμπου Ντάμπι για το τελευταίο GP της σεζόν.

H αγωνιστική σεζόν της Formula 1 για το 2024 πλησιάζει στο τέλος της, καθώς μόλις μία στροφή απέμεινε για το φινάλε της μαραθώνιας αυτής σεζόν. Επόμενος σταθμός δεν είναι άλλος από το Grand Prix Άμπου Ντάμπι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 6-8 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για το 24ο αγωνιστικό τριήμερο της χρονιάς, τη μεγαλύτερη στην ιστορία της F1.

Η πίστα Γιας Μαρίνα εισήλθε στον κόσμο της Formula 1 πίσω στο 2009 και ήταν η πρώτη στην οποία Grand Prix ξεκίνησε μέρα και ολοκληρώθηκε υπό το φως των προβολέων. Η σημερινή διαδρομή έχει μήκος 5.281 μέτρα και αποτελείται από 16 απαιτητικές στροφές. Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν 58 γύρους.

For the final time in a remarkable season...



WE GO RACING 💨#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/J27DagG1RI — Formula 1 (@F1) December 4, 2024

Πολυνίκης στον αγώνα είναι ο Λιούις Χάμιλτον με 5 στο σύνολο. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Μαξ Φερστάπεν με χρόνο στο 1:26,103 από το 2021.

All to play for! ❤️



Charles Leclerc was buzzing as Ferrari closed the gap to McLaren in Qatar 🤏#F1 #QatarGP pic.twitter.com/e9GMhuUER6 — Formula 1 (@F1) December 3, 2024

Στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι θα κριθεί το πρωτάθλημα κατασκευαστών της φετινής χρονιάς. Η McLaren οδεύει στη Γιας Μαρίνα ως το φαβορί, καθώς έχει προβάδισμα 21 βαθμών έναντι της Scuderia Ferrari, κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη. Επιπλέον αυτός θα είναι ο τελευταίος αγώνας του Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes, καθώς ο Βρετανός θα μετακομίσει στη Ferrari από το 2025.

245 Races. One to go.



The Lewis Hamilton x Mercedes partnership will conclude at the #AbuDhabiGP 🖤@LewisHamilton @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/l2FcrDadg8 — Formula 1 (@F1) December 2, 2024

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C3 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Άμπου Ντάμπι. Πρόκειται για τις πιο μαλακές γόμες στην γκάμα της και δεν αποκλείεται να δούμε στρατηγικές δύο pit-stop.

Ολόκληρο το αγωνιστικό τριήμερο του Grand Prix Άμπου Ντάμπι θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ANT1+, ενώ ο αγώνας της Κυριακής θα προβληθεί σε ζωντανή μετάδοση από το ελεύθερο ΑΝΤ1. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 24ου και τελευταίου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στο GP της Κυριακής.

The duel for second blazes on 🔥



Either @LandoNorris or @Charles_Leclerc will be our runner-up in 2024... but who's taking silver?#F1 pic.twitter.com/sIvhQN1hhb — Formula 1 (@F1) December 2, 2024

Πρόγραμμα Grand Prix Άμπου Ντάμπι σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου

11:30-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

15:00-16:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου

12:30-13:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 15:40)

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου

15:00 – Αγώνας (LIVE 14:30)

