Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing εξήγησε τους λόγους για τους οποίους έδωσε τη νίκη του Αγώνα Σπριντ στον teammate του.

Η McLaren Racing ήταν αυτή που κυριάρχησε στον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Κατάρ, με τον Όσκαρ Πιάστρι να βλέπει πρώτος την καρό σημαία και ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω του ήταν ο Λάντο Νόρις.

Ο Βρετανός είχε τον πρώτο λόγο, ωστόσο έδωσε τη νίκη στον teammate του, λίγα μέτρα μετά τον τερματισμό. Στην πρώτη του αντίδραση μετά το τέλος του Αγώνα Σπριντ στο Κατάρ, ο Νόρις δήλωσε: «Είχα λίγο περισσότερο ρυθμό αλλά δεν ξέρω πόσο ακριβώς, είναι δύσκολο να πω. Στοχεύαμε σήμερα στο 15 και στους μέγιστους δυνατούς βαθμούς. Είμαστε χαρούμενοι ως ομάδα, εκτελέσαμε τον αγώνα τέλεια. Ο ρυθμός μας είναι καλός και ίσως μπορούσα να πιέσω περισσότερο. Έπρεπε όμως να κρατήσουμε τους άλλους οδηγούς πίσω, δεν έπρεπε να περάσει ο Ράσελ. Κάναμε τη δουλειά μας, αυτό ήταν το κύριο ζήτημα».

