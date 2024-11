Δείτε τη σειρά με την οποία θα παραταχθούν οι οδηγοί της Formula 1 στον έκτο και τελευταίο Αγώνα Σπριντ της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Ο τελευταίος Αγώνας Σπριντ στην αγωνιστική σεζόν της Formula 1 για το 2024 είναι προ των πυλών. Οι κατατακτήριες δοκιμές που όρισαν τη σειρά εκκίνησης είχαν τεράστιο ενδιαφέρον και μας προϊδέασαν για έναν συναρπαστικό αγώνα σήμερα, ο οποίος θα έχει διάρκεια 19 γύρους.

Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει ο Λάντο Νόρις της McLaren. Ο Βρετανός με την πρώτη του προσπάθεια στο SQ3 κατάφερε να πάρει την sprint pole και σήμερα έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Ο αγώνας είναι σημαντικός για τη McLaren, καθώς μάχεται με τη Ferrari για το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Δίπλα του θα εκκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes o οποίος έκανε μια εντυπωσιακή προσπάθεια στο τέλος του SQ3.

