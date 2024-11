Τζορτζ Ράσελ και Λούις Χάμιλτον έκαναν το 1-2 για την Mercedes στο Grand Prix Λας Βέγκας. Ποιο ήταν όμως το πρώτο αντίστοιχο αποτέλεσμα της γερμανικής ομάδας;

To φετινό Grand Prix Λας Βέγκας έληξε με τους δύο οδηγούς της Mercedes-AMG F1 να βλέπουν πρώτοι την καρό σημαία. Ήταν η δεύτερη φετινή νίκη για τον Τζορτζ Ράσελ, με τον Λούις Χάμιλτον να συμπληρώνει το 1-2, 60ό για τη γερμανική ομάδα στον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Πότε όμως η Mercedes πανηγύρισε το παρθενικό της 1-2 στη Formula 1 και με ποιους οδηγούς; Ήταν πριν από 70 χρόνια, στο Grand Prix Γαλλίας, στην πόλη της Ρενς. Ήταν ο τέταρτος αγώνας εκείνης της σεζόν και πρώτος για την Mercedes σε Grand Prix μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η γερμανική εταιρεία δεν είχε έτοιμη την W 196 R νωρίτερα, όμως αυτό δεν την απέτρεψε από το κάνει το θριαμβευτικό 1-2!

Νικητής ήταν ο Αργεντίνος Χουάν Μανουέλ Φάντζιο, ο οποίος εγκατέλειψε την Maserati για χάρη της Mercedes. Δεύτερος τερμάτισε ο Γερμανός Καρλ Κλινγκ. Εκείνη τη χρονιά ο Φάντζιο κατέκτησε το δεύτερο από τους 5 τίτλους του στη Formula 1.

