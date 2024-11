Πανευτυχής ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 λίγες στιγμές μετά από την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου στην καριέρα του.

Για τέταρτη φορά στην καριέρα του ο Μαξ Φερστάπεν αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1. O Ολλανδός μπορεί να τερμάτισε στην 5η θέση στα αποτελέσματα του GP Λας Βέγκας όμως το αποτέλεσμα αυτό ήταν αρκετό ώστε να εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο με δύο αγώνες για το τέλος της σεζόν.

Μετά τον τερματισμό ο Φερστάπεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος στις πρώτες του αντιδράσεις: «Η φετινή είναι μια μεγάλη σεζόν, είναι φοβερή. Ξεκινήσαμε και κυριαρχούσαμε, ήμασταν πολύ άνετοι και στη συνέχεια ως ομάδα είχαμε μία πολύ δύσκολη περίοδο. Όμως καταφέραμε να συγκρατηθούμε, δουλέψαμε σε βελτιώσεις. Είμαι τρομερά υπερήφανος για όλους με όσα έχουν κάνει για εμένα και δεν είχα σκεφτεί ποτέ πως ήταν εφικτό να είμαι τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Νιώθω ανακούφιση και είμαι υπερήφανος».

