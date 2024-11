Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari ανέφερε προβλήματα με την απόδοση των ελαστικών.

Ο Κάρλος Σάινθ διεκδίκησε έως την τελευταία στιγμή την pole position στο Grand Prix Λας Βέγκας, όμως o teammate του στην Scuderia Ferrair, Σαρλ Λεκλέρ, ήταν 4ος και απείχε αρκετά από το χρόνο του Τζορτζ Ράσελ.

Ο 27χρονος Μονεγάσκος απέδωσε την μέτρια εμφάνισή του στις κατατακτήριες δοκιμές στην απόδοση των ελαστικών. «Δυσκολεύτηκα αρκετά με τη χαμηλή πρόσφυση και δεν μπορούσα να φέρω τα ελαστικά στο κατάλληλο παράθυρο λειτουργίας τους. Δεν θα πρέπει πάντως να είναι πρόβλημα στον αγώνα, καθώς μετά τους πρώτους γύρους θα βελτιωθεί η απόδοσή τους. Θα πρέπει πάντως να είμαστε προσεκτικοί στην εκκίνηση».

Ο Λεκλέρ χαρακτήρισε θετικό σημάδι ότι θα ξεκινήσουν μπροστά από τις McLaren των Λάντο Νόρις (6ος στο grid) και Όσκαρ Πιάστρι (8ος), στην μάχη για το πρωτάθλημα των κατασκευαστών. «Αυτός είναι ο στόχος μας και θα δώσουμε τα πάντα για να παραμείνουμε μπροστά τους».

A tricky Quali getting tyre temps in the right window, but we're still in a good spot 💪#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/NjseuVjemq