Το σύνθημα της νίκης έδωσε ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari, έπειτα από μία πολύ καλή εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές του Λας Βέγκας.

Ο Κάρλος Σάινθ πήρε ένα απρόσμενο αποτέλεσμα στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Λας Βέγκας. Ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari πήρε τη 2η θέση και ήταν ο μόνος που απείλησε τον poleman, Τζορτζ Ράσελ.

Μετά το τέλος του Q3 o Σάινθ μίλησε για τη μάχη τους για την pole position: «Ήταν πολύ δύσκολες οι κατατακτήριες δοκιμές. Ήμουν πιο κοντά στην pole position απ’ όσο περίμενα. Μετά το γύρο μου νόμιζα πως είχα την pole αλλά μου την πήρε ο Ράσελ. Ήταν πολύ γρήγορος. Είμαι πολύ χαρούμενος, ξεκινάμε αύριο από μία πολύ καλή θέση. Πέρυσι ήμουν 2ος και ελπίζω να έχω καλύτερο αποτέλεσμα».

