Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Λας Βέγκας για το 22ο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Λας Βέγκας. Ο 22ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το πρωί του Σαββάτου μας έδωσαν μία ασυνήθιστη κατάταξη. Η μάχη στο σιρκουί πόλης της πόλης του τζόγου θα έχει διάρκεια 50 γύρους και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά στην υπόθεση νίκης.

Από θέση ισχύος το πρωί της Κυριακής στο Λας Βέγκας θα εκκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes. O Βρετανός κατέκτησε την τρίτη του φετινή pole position και θέλει να τη μετουσιώσει στη δεύτερη φετινή του νίκη, έπειτα από την έκπληξη της Αυστρίας και την απογοήτευση που έζησε στο Σπα με τον αποκλεισμό του από τα αποτελέσματα (σ.σ. είχε περάσει πρώτος τη γραμμή του τερματισμού). Δίπλα του θα βρίσκεται ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari o οποίος είναι αισιόδοξος ότι μπορεί να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση στον αγώνα.

