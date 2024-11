Ο Μαξ Φερστάπεν βρίσκεται ένα βήμα από τον ιστορικό 4ο τίτλο του, με τον Λάντο Νόρις να είναι ο μόνος που μπορεί να παρατείνει την αγωνία στο Πρωτάθλημα Οδηγών της Formula 1.

Μετά από μια εξαιρετική εμφάνιση στο Grand Prix της Βραζιλίας, όπου εκκίνησε 17ος και κατέκτησε τη νίκη μαζί με τον ταχύτερο γύρο, ο Μαξ Φερστάπεν έφτασε στους 393 βαθμούς στη βαθμολογία των οδηγών. Με τη διαφορά του από τον Λάντο Νόρις να είναι 62 βαθμοί και μόνο 60 διαθέσιμους βαθμούς να απομένουν μετά το Λας Βέγκας, ο Φερστάπεν μπορεί να κατακτήσει το τέταρτο Πρωτάθλημα Οδηγών της Formula 1 πριν τους δύο τελευταίους αγώνες της σεζόν.

Going to be an interesting one tomorrow 🏁



Result: RUS, SAI, GAS, LEC, Max 👏, NOR, TSU, PIA, HUL, HAM pic.twitter.com/9QtZNeR3Og