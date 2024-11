Τι χρειάζεται να κάνει ο Βέλγος στη συνέχεια του Ράλλυ Ιαπωνίας προκειμένου να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής.

Μετά το καταστροφικό σκέλος της Παρασκευής στο Ράλλυ Ιαπωνίας, όπου υποχώρησε στην 15η θέση της γενικής κατάταξης (λόγω προβλημάτων στο turbo του Hyundai i20 N Rally1), ο Τιερί Νεβίλ άρχισε μία επική αντεπίθεση το Σάββατο.

Ο 36χρονος Βέλγος αναρριχήθηκε έως την 7η θέση της γενικής κατάταξης, κάτι που σημαίνει ότι - αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο με εγκατάλειψη - θα πάρει 4 από τους 6 βαθμούς που χρειάζεται για να στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στο WRC.

Moving up to 7th position of the overall classification here at @WRC_RallyJapan 👊🏼



After SS15 🇯🇵



1. Tänak

2. Evans +36.0

3. Ogier +2:08.9

4. Fourmaux +2:18.0

5. Katsuta +2:23.4

6. Munster +3:05.4

7. Neuville +7:41.4 🔺

8. Gryazin +7:50.8#WRC #HMSGOfficial pic.twitter.com/gFXNpSShY5