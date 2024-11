O επικεφαλής της βαθμολογίας αντιμετώπισε πρόβλημα με την ισχύ του Hyundai, με αποτέλεσμα να πέσει στην θέση.

Δραματικό ήταν το σκέλος της Παρασκευής στο Ράλλυ Ιαπωνίας για τον Τιερί Νεβίλ. Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai Motorsport και επικεφαλής της βαθμολογίας αντιμετώπισε πρόβλημα με την απόδοση του κινητήρα του i20 N Rally1 στην 4η ειδική διαδρομή του αγώνα, με αποτέλεσμα να χάσει έως το τέλος της μέρας 7,5 λεπτά και να υποχωρήσει στη 15η θέση της γενικής κατάταξης.

Η εξέλιξη αυτή δυσκολεύει αρκετά το έργο του Νεβίλ, καθώς οι 6 βαθμοί που χρειάζεται για να στεφθεί πρωταθλητής του WRC για πρώτη φορά στην καριέρα του είναι δύσκολο να βρεθούν στο σκέλος Παρασκευής - Σαββάτου. «Δεν μπορώ να βρω κάποια θετικά από την ημέρα. Όσο το αυτοκίνητο απέδιδε καλά, υπήρχε καλή αίσθηση», δήλωσε ο 36χρονος Βέλγος. Πλέον θα πρέπει να τερματίσει είτε 2ος στο σκέλος της Κυριακής, είτε να κερδίσει στην Power Stage, την τελευταία ειδική του αγώνα.

Another twist in the championship?! There's technical drama for Thierry Neuville in SS4 at Rally Japan, and they've dropped over 40s.



Here's hoping they can fix it before the afternoon loop of stages.