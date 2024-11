Ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 κρατάει χαμηλούς τόνους, παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση της Mercedes στις πρώτες περιόδους ελεύθερων δοκιμών του GP Λας Βέγκας.

Η εξαιρετική παρουσία του Λούις Χάμιλτον με την W15 στις δύο πρώτες περιόδους ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Λας Βέγκας, ήρθε λίγο μετά τις δηλώσεις του ότι σκέφτηκε να φύγει από την Mercedes μετά το απογοητευτικό τριήμερο στη Βραζιλία.

Ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 δεν... πετάει στα σύννεφα, αναγνωρίζοντας ότι η γερμανική ομάδα πρέπει να δουλέψει σκληρά αν θέλει να έχει πιθανότητες νίκης στο Λας Βέγκας. «Νομίζω ότι για πρώτη φορά φέτος ήμασταν σταθερά καλοί στις ελεύθερες δοκιμές. Το μονοθέσιο ήταν γρήγορο και ένιωσα καλά που ήμασταν ανταγωνιστικοί σε όλα τα σημεία του γύρου. Αν και έκανα τον καλύτερο χρόνο και στις δύο περιόδους, είναι δύσκολο να πω πού ακριβώς βρισκόμαστε έναντι του ανταγωνισμού, καθώς όλοι έτρεχαν με διαφορετικά φορτία καυσίμου ή προσομοιώσεις αγώνα. Η ταχύτητά μας σε ρυθμό αγώνα δεν είναι τόσο καλή όσο στον ένα γύρο. Πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτό, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την ταχύτητά μας ενόψει των κατατακτήριων δοκιμών», δήλωσε ο Χάμιλτον.

