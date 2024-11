Δηλώσεις από τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 που προκαλούν αναταραχή και δημιουργούν ερωτήματα για τη σχέση του με την Mercedes.

Η τελευταία σεζόν του Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes-AMG εξελίσσεται με πολύ άσχημο τρόπο. Το κακό ξεκίνημα διαδέχθηκε μία σειρά από εξαιρετικά αποτελέσματα το καλοκαίρι με δύο νίκες σε Σίλβερστον και Σπα, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Μετά το καλοκαίρι τα αποτελέσματα της Mercedes είναι κάκιστα με τον Χάμιλτον να έχει τον έναν κακό αγώνα μετά τον άλλο. Ο Βρετανός έχει διαρκώς παράπονα από το μονοθέσιό του, το οποίο είναι απρόβλεπτο λόγω της έλλειψης ισορροπίας και στους τελευταίους αγώνες θυμίζει περισσότερο οδηγό ράλλυ παρά πιλότο της Formula 1.

Οι σχέσεις του με τη Mercedes φαίνεται πως είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, με τον Χάμιλτον στο περιθώριο του Grand Prix Λας Βέγκας να κάνει αποκαλυπτικές δηλώσεις. Ο Βρετανός ανέφερε πως μετά τον κάκιστο αγώνα στη Βραζιλία δεν ήθελε να επιστρέψει στη Mercedes για το υπόλοιπο της σεζόν.

«Ευχαρίστως θα πήγαινα για διακοπές. Εκείνη τη στιγμή αυτό ένιωσα, δεν ήθελα να επιστρέψω μετά από το τριήμερο στη Βραζιλία. Είναι λογικό αυτό. Είναι πολύ εκνευριστικό όταν έχεις μια τέτοια χρονιά. Είμαι σίγουρος πως δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο ή τουλάχιστον θα προσπαθήσω ώστε να μην επαναληφθεί μια τέτοια χρονιά. Δεν ένιωθα καθόλου καλά εκείνη τη στιγμή, όμως είμαι εδώ, στέκομαι δυνατός και θα δώσω τα πάντα στους τελευταίους αγώνες», είπε ο Χάμιλτον στο Sky Sports δείχνοντας έτσι πως έχουν γίνει πολλά επεισόδια στο παρασκήνιο τα οποία δεν γνωρίζουμε και μπορεί να μην μάθουμε.

Three to go. Our final triple header together with LH 🙏 pic.twitter.com/VFamKkl55s