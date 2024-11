Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών θα ξεκινήσει ένα νέο ταξίδι από το 2025 αλλάζοντας το λογότυπό του, ενώ η εξαγορά του από τη Liberty Media πλησιάζει.

Λίγες ώρες μετά τον «τελικό» του 2025 στη Βαρκελώνη, το MotoGP αποκάλυψε το νέο του λογότυπο που θα χρησιμοποιεί από εδώ και πέρα. Η παρουσίασή του έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της στέψης του Χόρχε Μαρτίν ως τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή. Ο Ισπανός πήρε την 3η θέση στο Grand Prix Αλληλεγγύης και κατέκτησε τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία.

Η παρουσίαση του νέου λογότυπου έγινε με… άρωμα Χόλιγουντ. Στο βίντεο της αποκάλυψης ακούγεται η φωνή της σταρ του Game of Thrones, Εμίλια Κλαρκ, η οποία ανέφερε το νέο σλόγκαν του MotoGP: «Faster, Forward, Fearless».

Σύμφωνα με το MotoGP κάθε γράμμα στο λογότυπο έχει και από έναν συμβολισμό. Το «M» είναι αναφορά σε δύο μοτοσικλέτες οι οποίες είναι σε κλίση, το «Ο» είναι στους τροχούς και το «Τ» στους αναβάτες. Όσον αφορά το «GP», έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να θυμίζει έντονα σχεδιασμό πίστας.

Coronation completed! 👑@88jorgemartin adds the plaque with his name on top of the #MotoGP Champions Tower for the very first time! 🏆#MART1NATOR🦾 pic.twitter.com/rThdWrraxG