Στις πρώτες του δηλώσεις ως παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP, o Ισπανός αναβάτης ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος.

Ο Χόρχε Μαρτίν έγραψε ιστορία στο MotoGP, καθώς κατέκτησε το πρωτάθλημα αναβατών του 2024. Ο Ισπανός της Pramac Racing πήρε την 3η θέση στο Grand Prix Αλληλεγγύης στην πίστα της Καταλονίας και έγινε ο πρώτος αναβάτης δορυφορικής ομάδας που κατάφερε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής.

Μετά τους έξαλλους πανηγυρισμούς και τη μεταμφίεση σε Terminator, o Μαρτίν ρωτήθηκε για το πώς του φαίνεται η φράση: «Χόρχε Μαρτίν, παγκόσμιος πρωταθλητής». Ο 26χρονος ήταν εμφανώς συγκινημένος στις πρώτες του δηλώσεις μετά την κατάκτηση του τίτλου.

