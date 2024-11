O Ισπανός επέλεξε έναν ξεχωριστό τρόπο για να γιορτάσει την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της καριέρας του στο MotoGP.

O Χόρχε Μαρτίν έγινε ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP. Ο Ισπανός αναβάτης της Pramac Racing πήρε την 3η θέση στο Grand Prix Αλληλεγγύης στην πίστα της Βαρκελώνης και έγινε ο πρώτος πρωταθλητής δορυφορικής ομάδας στην ιστορία του σπορ.

Το παρατσούκλι του 26χρονου είναι «Martinator», το οποίο είναι εμπνευσμένο από τις ταινίες Terminator. Ο Μαρτίν είχε σχεδιάσει από πριν πώς θα πανηγύριζε την κατάκτηση του τίτλου και μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας έδωσε παράσταση.

Βγαίνοντας από έναν ειδικά διαμορφωμένο κύβο, ο Μαρτίν ντύθηκε Terminator όπως ο Άρνολντ Σβαντζενέγκερ που έκανε διάσημο το ρόλο. Με τη χαρακτηριστική κίνηση σημάδεψε ένα κουτί από γυαλί και μόλις έκανε την κίνηση με το χέρι του, το κουτί έγινε θρύψαλα. Μέσα περιείχε το χρυσό κράνος με τον αριθμό 1 και τις λέξεις «World Champion», δηλαδή «Παγκόσμιος Πρωταθλητής».

