Υπό ποιες προϋποθέσεις είτε ο Χόρχε Μαρτίν είτε ο Πέκο Μπανάια θα κατακτήσει τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στη Βαρκελώνη

Η φετινή σεζόν του MotoGP φτάνει στην κορύφωσή της με τον τελικό αγώνα στη Βαρκελώνη, το Grand Prix Αλληλεγγύης, όπου οι Χόρχε Μαρτίν και Πέκο Μπανάια διεκδικούν τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Μετά τη νίκη του Μπανάια στο Σπριντ του Σαββάτου, η διαφορά μεταξύ των δύο αναβατών μειώθηκε στους 19 βαθμούς, καθιστώντας τον αγώνα της Κυριακής καθοριστικό για την ανάδειξη του πρωταθλητή.

Ο Μαρτίν, με προβάδισμα 19 βαθμών, χρειάζεται να τερματίσει τουλάχιστον στην 9η θέση για να εξασφαλίσει τον τίτλο, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του Μπανάια. Συγκεκριμένα:

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μαρτίν έχει τερματίσει εκτός της πρώτης εννιάδας μόνο τρεις φορές φέτος, γεγονός που ενισχύει τις πιθανότητές του.

