Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari στη Formula 1 θέλει να κάνει αυτό που δεν κατάφερε την περασμένη σεζόν στους δρόμους της πρωτεύουσας του τζόγου.

Με αισιοδοξία και μεγάλες προοπτικές θα πάει στο Grand Prix Λας Βέγκας της Formula 1 η Scuderia Ferrari το τριήμερο 22-25 Νοεμβρίου. Ο 22ος αγώνας της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα του τζόγου, με την ιταλική ομάδα να ψάχνει ένα καλό αποτέλεσμα για να μείνει στη μάχη του τίτλου στους κατασκευαστές.

Ο Σαρλ Λεκλέρ μιλώντας στο ιταλικό Sky Sport, ήταν συγκρατημένα αισιόδοξος για τις δυνατότητές του στο Λας Βέγκας, όμως παραδέχθηκε έναν αρνητικό παράγοντα της SF-24 που θα τον επηρεάσει: «Στα χαρτιά είναι μία πίστα στην οποία μπορούμε να τα πάμε καλά. Μπορεί φέτος να έχουμε βελτιωθεί στη διαχείριση ελαστικών, όμως στην πίστα του Λας Βέγκας θα έχει χαμηλές θερμοκρασίες και θα μας δυσκολέψει να φέρουμε τα ελαστικά στο κατάλληλο παράθυρο λειτουργίας».

