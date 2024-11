Τεράστιο ήταν το ενδιαφέρον για την εκδήλωση στην Ο2 Arena του Λονδίνου από τους φίλους της Formula 1, οι οποίοι λίγο έλειψε να «ρίξουν» το ίντερνετ.

Το 2025 η Formula 1, στο πλαίσιο εορτασμών των 75 χρόνων ιστορίας της, θα πραγματοποιήσει μια ξεχωριστή εκδήλωση στις 18 Φεβρουαρίου στην O2 Arena. Παρόντες θα είναι οι 20 οδηγοί των 10 ομάδων μαζί με τους επικεφαλής τους και θα παρουσιάσουν όλα τα μονοθέσια τα οποία θα πάρουν μέρος στην αγωνιστική σεζόν.

Τα εισιτήρια για το ξεχωριστό event κυκλοφόρησαν διαδικτυακά την Παρασκευή 15/11 και μέσα σε μόλις 45 λεπτά έγιναν sold-out. Οι τιμές τους ωστόσο ήταν αυτές που κέντρισαν το ενδιαφέρον. Αρχικά είχε ανακοινωθεί πως θα κυμαίνονταν από 70 έως 136 ευρώ, όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική.

